Ворог не полишає намірів захопити Харків і шукає шпарини, де пролізти, - депутат міськради Ревчук

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді росіяни не полишають надій захопити Харків. Ворог шукає шпарини, де може пролізти. На півночі їм не вдається цього зробити. Там дуже міцно стоїть 92-га бригада, і 5-та Слобожанська бригада також міцно тримає позиції біля Вовчанська. Тут більш-менш, попри тиск, все стабільно. Але що стосується Куп'янського напрямку, там якимось чином вони проходять", - зауважив Ревчук.

За словами депутат Харківської міської ради, рельєф місцевості на Куп'янському напрямку подекуди сприяє ворогу. Тому що від Кремінної до Куп'янська поля, і завдяки посадкам, лісосмугам, м'ясним штурмам та шаленим втратам вони просочуються й усе ж таки досягають своєї цілі.

"Згідно з картою Deep State, бачимо, що їм вдалося майже пролізти до річки Оскіл біля переправи населеного пункту Сенькове", - додав Ревчук.