Ілон Маск розкритикував закон Австралії про заборону соцмереж для дітей молодших 16 років

Про це пише Reuters.

У четвер лівоцентристський уряд Австралії представив законопроєкт до парламенту, який запроваджує систему перевірки віку, щоб забезпечити вікове обмеження в соціальних мережах, що є одним із найжорсткіших заходів контролю, запроваджених будь-якою країною.

"Здається, це чорновий спосіб контролювати доступ до Інтернету для всіх австралійців", — сказав Маск у відповідь на публікацію прем’єр-міністра Ентоні Альбанезе.

Маск раніше конфліктував з лівоцентристським лейбористським урядом Австралії через його політику в соціальних мережах і називав його "фашистами" через закон про дезінформацію.

У квітні X звернувся до австралійського суду, щоб оскаржити наказ кіберрегулятора про видалення деяких публікацій про ножове поранення єпископа в Сіднеї, що спонукало Албанезі назвати Маска "зарозумілим мільярдером".