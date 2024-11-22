Ілон Маск розкритикував закон Австралії про заборону соцмереж для дітей молодших 16 років
Мільярдер Ілон Маск, власник платформи X, розкритикував запропонований в Австралії закон про заборону соціальних мереж для дітей до 16 років і штраф до $32 млн для компаній за системні порушення
Про це пише Reuters.
У четвер лівоцентристський уряд Австралії представив законопроєкт до парламенту, який запроваджує систему перевірки віку, щоб забезпечити вікове обмеження в соціальних мережах, що є одним із найжорсткіших заходів контролю, запроваджених будь-якою країною.
"Здається, це чорновий спосіб контролювати доступ до Інтернету для всіх австралійців", — сказав Маск у відповідь на публікацію прем’єр-міністра Ентоні Альбанезе.
Маск раніше конфліктував з лівоцентристським лейбористським урядом Австралії через його політику в соціальних мережах і називав його "фашистами" через закон про дезінформацію.
У квітні X звернувся до австралійського суду, щоб оскаржити наказ кіберрегулятора про видалення деяких публікацій про ножове поранення єпископа в Сіднеї, що спонукало Албанезі назвати Маска "зарозумілим мільярдером".
- 8 листопада штати та території Австралії одностайно підтримали національний план, згідно з яким більшість соціальних мереж повинні забороняти доступ дітям молодше 16 років.
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