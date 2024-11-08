В Австралії очільники штатів і територій підтримали обмеження доступу до соцмереж для дітей, молодших за 16 років

Про це пише АР.

Лідери восьми провінцій провели онлайн зустріч із прем’єр-міністром Ентоні Альбанезе, щоб обговорити те, що він називає першим у світі національним підходом, згідно з яким платформи, зокрема X, TikTok, Instagram і Facebook, відповідатимуть за дотримання вікового обмеження.

"Соціальні медіа завдають соціальної шкоди нашим молодим австралійцям. Безпека та психічне здоров’я нашої молоді має бути пріоритетом", — сказав Албанезе журналістам.

Керівники уряду розглядали варіанти від 14 до 16 років.

Законодавство буде внесено до парламенту протягом двох тижнів, а вікова заборона набуде чинності через рік після прийняття закону, що дасть платформам час попрацювати, як обмежити дітей. Уряд ще не запропонував технічного рішення.

Час також призначений для того, щоб розв'язати проблеми конфіденційності щодо перевірки віку.

Критики кажуть, що більшість підлітків достатньо підковані в техніці, щоб обійти такі закони. Дехто побоюється, що заборона призведе до конфліктів у сім’ях.

Компанія Meta, яка володіє Facebook і Instagram, стверджує, що потужніші інструменти в магазинах додатків і операційних системах для батьків, щоб контролювати, які програми можуть використовувати їхні діти, були б "простим і ефективним рішенням".