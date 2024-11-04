Instagram використовуватиме ШІ для викриття справжнього віку підлітків

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Meta класифікуватиме користувачів за двома віковими категоріями - старші або молодші 18 років - на основі даних облікового запису людини.

Програмне забезпечення може переглядати профіль користувача, список його підписників і вміст, з яким вони взаємодіють, і навіть сканувати пости "з днем ​​народження", зроблені друзями, щоб передбачити вік користувача.

Так, на основі отриманих даних, люди, які підозрюються в тому, що їм не виповнилося 18 років, автоматично потраплятимуть у підліткові акаунти, незалежно від того, скільки років вони вказують у своєму профілі.

Як пише видання, компанія вже переміщує підлітків у ці більш обмежувальні налаштування на основі даних про їх день народження. Натомість Meta планує використовувати класифікатор для дорослих на початку наступного року, щоб допомогти зловити людей, які, ймовірно, намагаються обійти нові правила.

Усі користувачі до 18 років будуть автоматично переведені в акаунти для підлітків, але тим, кому виповнилося 16 або 17 років, буде дозволено самостійно змінювати більш обмежувальні налаштування приватності. Однак для відключення більш обмежувальних налаштувань потрібна згода батьків, якщо їм менше ніж 16 років.