У США на TikTok подали до суду за завдання шкоди психічному здоровʼю підлітків

Про це пише BBC.

За словами групи з 14 генеральних прокурорів США, TikTok використовує функції звикання і навмисно вводить суспільство в оману стосовно безпеки тривалого використання застосунку.

"TikTok знає, що компульсивне використання та інші шкідливі наслідки його платформи завдають шкоди психічному здоров'ю мільйонів американських дітей та підлітків. Попри такі задокументовані дані, TikTok постійно позиціює свою платформу як "безпечну" і "відповідну для дітей та підлітків", - йдеться в позові.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс заявила, що юні американці діставали травми або гинули, оскільки виконували челенджі TikTok. Вона загадала про 15-річного хлопця, який загинув під час того, як їхав на даху вагона метро. Згодом його мати знайшла в телефоні юнака подібне відео платформи.

"Позов виокремлює певні особливості як проблематичні: сповіщення, які порушують сон; відео, які зникають, змушуючи користувачів часто перевіряти платформу; і "маски", які дозволяють користувачам покращити свій зовнішній вигляд. Хоча TikTok просував інструменти, спрямовані на те, щоб допомогти людям обмежити свій екранний час або скинути, який контент їм подають, він спотворив їх ефективність", - йдеться в матеріалі.

Позови подали 13 штатів та в окрузі Колумбія: там генпрокурор також звинуватив TikTok у веденні неліцензійного бізнесу з грошових переказів через пропозицію "віртуальної валюти".

Водночас платформа заявила, що не згодна із твердженнями позовів, "багато з яких, на нашу думку (TikTok, - ред.), є неточними та оманливими".

"Ми пишаємося і залишаємося глибоко відданими роботі, яку ми зробили для захисту підлітків, і ми продовжимо оновлювати та вдосконалювати наш продукт", - додали в TikTok.