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Головна Технології Палата представників проголосувала за законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США

Палата представників проголосувала за законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США

20 квітня, 2024 субота
21:13
Технології TikTok

Палата представників США у суботу, 20 квітня, ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вказано, що за законопроєкт проголосували 360 конгресменів, проти висловилися 58. 

Відтак китайська материнська компанія TikTok, ByteDance, матиме дев'ять місяців на продаж соціальної мережі, інакше її буде заборонено в американських магазинах застосунків.

Тепер рішення має ухвалити Сенат США, а далі його має підписати Джо Байден.

  • У лютому група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.
  • 5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.
  • 9 березня Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу соцмережі TikTok у США, а згодом Палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни. 
Теги:
Світ
Китай
США
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