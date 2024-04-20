Палата представників проголосувала за законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вказано, що за законопроєкт проголосували 360 конгресменів, проти висловилися 58.

Відтак китайська материнська компанія TikTok, ByteDance, матиме дев'ять місяців на продаж соціальної мережі, інакше її буде заборонено в американських магазинах застосунків.

Тепер рішення має ухвалити Сенат США, а далі його має підписати Джо Байден.