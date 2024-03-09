Байден обіцяв підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США
Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу соцмережі TikTok у США
Про це повідомляє Reuters.
"Якщо вони його ухвалять, я його підпишу", - заявив Байден.
Палата представників США планує наступного тижня проголосувати за законопроєкт про обмеження роботи TikTok після того, як комітет у четвер одноголосно схвалив цей захід.
Згідно з документом, з яким ознайомилося Reuters, Міністерство юстиції повідомило комітету Палати представників з енергетики та торгівлі, що законопроєкт про продаж активів, а не законопроєкт про заборону TikTok, поставить уряд у сильнішу правову позицію.
Законопроєкт надасть китайській компанії ByteDance 165 днів на продаж TikTok. Якщо цього не станеться, магазини програм Apple та Google повинні видалити TikTok та обмежити роботу вже встановлених програм, а також вебверсії програми.
- У лютому група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.
- 5 березня до Конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеододатку на території країни.
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