До Конгресу США внесли законопроєкт про заборону TikTok
У вівторок, 5 березня, до Конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеододатку на території країни
Про це пише CNBC.
Зазначається, що законодавці США презентували проєкт закону, який отримав назву "Закон про захист американців від застосунків, контрольованих іноземними противниками".
У ньому йдеться, що TikTok контролюється іноземним противником і становить загрозу національній безпеці Штатів.
"Ось моє послання TikTok: порвіть із китайською комуністичною партією або втратьте доступ до своїх американських користувачів", - заявив голова спеціального комітету Палати представників щодо китайської компартії Майк Галлахер,
Видання наголошує: якщо законопроєкт ухвалять, у ByteDance буде близько п'яти місяців, щоб відмовитися від TikTok, у той час, як вебхостингові компанії та магазини застосунків, зокрема ті, що належать Apple і Google, будуть змушені припинити підтримку цього та інших застосунків, пов'язаних із ByteDance.
"Цей законопроєкт є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це завуалювати. Він зневажає права 170 млн американців на першу поправку і позбавляє 5 млн малих підприємств платформи, на яку вони покладаються для розвитку і створення робочих місць", - йдеться в заяві представника TikTok.
- У лютому група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.
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