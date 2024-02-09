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Головна Технології Група конгресменів США закликала адміністрацію Байдена заборонити материнську компанію TikTok

Група конгресменів США закликала адміністрацію Байдена заборонити материнську компанію TikTok

9 лютого, 2024 п'ятниця
22:29
Технології TikTok

Група законодавців закликали міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення

Про це повідомляє The Hill.

Група на чолі з республіканцями Деном Креншоу і Джошем Готгеймером висловила занепокоєння щодо безпеки даних американських користувачів TikTok, а також щодо зв'язків між ByteDance і китайським урядом.

"TikTok надає (Комуністичній партії Китаю - ред.) можливість використовувати платформу як зброю, придушуючи, збільшуючи та іншим чином конструюючи наративи, спрямовані на конкретну аудиторію за кордоном, - йдеться в листі законодавців до міністра торгівлі Джини Раймондо. - Додатки від ByteDance є інструментом "м'якої сили" і пропаганди КПК, і ми повинні пом'якшити роль доступу до програмного забезпечення у сприянні цим можливостям".

Конгресмени закликали Раймондо внести ByteDance до списку підприємств Бюро промислової безпеки, заявивши, що "цей крок буде сприяти застосуванню ліцензійних обмежень на експорт програмного забезпечення з США до компанії ByteDance для її додатків".

"Якщо американські користувачі не зможуть оновити свій додаток за допомогою оновлень програмного забезпечення, що передбачає експорт американського програмного забезпечення, то працездатність додатків, що викликають занепокоєння, буде ослаблена", - пояснили законодавці.

У відповідь, генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу наголосив, що TikTok не ділився даними користувачів з урядом Китаю. 

"Ця заява не тільки спотворює факти та закон, але й ігнорує провідну роботу, яку ми провели для захисту захищених даних американських користувачів", - заявив представник TikTok. - Ми сумлінно співпрацювали з Конгресом і відповідними відомствами в рамках процесу (Комітету з іноземних інвестицій в США - ред.) протягом понад чотири роки та продовжуємо це робити".

  • З платформи TikTok видалили всю музику, яка належить холдингу лейблів Universal Music Group, зокрема і деякі українські пісні, адже український лейбл ENKO є партнером UMG.

Теги:
Світ
Китай
США
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