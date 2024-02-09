Група конгресменів США закликала адміністрацію Байдена заборонити материнську компанію TikTok

Про це повідомляє The Hill.

Група на чолі з республіканцями Деном Креншоу і Джошем Готгеймером висловила занепокоєння щодо безпеки даних американських користувачів TikTok, а також щодо зв'язків між ByteDance і китайським урядом.

"TikTok надає (Комуністичній партії Китаю - ред.) можливість використовувати платформу як зброю, придушуючи, збільшуючи та іншим чином конструюючи наративи, спрямовані на конкретну аудиторію за кордоном, - йдеться в листі законодавців до міністра торгівлі Джини Раймондо. - Додатки від ByteDance є інструментом "м'якої сили" і пропаганди КПК, і ми повинні пом'якшити роль доступу до програмного забезпечення у сприянні цим можливостям".

Конгресмени закликали Раймондо внести ByteDance до списку підприємств Бюро промислової безпеки, заявивши, що "цей крок буде сприяти застосуванню ліцензійних обмежень на експорт програмного забезпечення з США до компанії ByteDance для її додатків".

"Якщо американські користувачі не зможуть оновити свій додаток за допомогою оновлень програмного забезпечення, що передбачає експорт американського програмного забезпечення, то працездатність додатків, що викликають занепокоєння, буде ослаблена", - пояснили законодавці.

У відповідь, генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу наголосив, що TikTok не ділився даними користувачів з урядом Китаю.

"Ця заява не тільки спотворює факти та закон, але й ігнорує провідну роботу, яку ми провели для захисту захищених даних американських користувачів", - заявив представник TikTok. - Ми сумлінно співпрацювали з Конгресом і відповідними відомствами в рамках процесу (Комітету з іноземних інвестицій в США - ред.) протягом понад чотири роки та продовжуємо це робити".