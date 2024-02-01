З TikTok видалили пісні артистів українського лейбла ENKO, зокрема і учасників Нацвідбору-2024

Про це повідомляє Еспресо.

Днями найбільший холдинг лейблів звукозапису Universal Music Group (UMG) оприлюднив відкритий лист під заголовком "Чому ми повинні взяти тайм-аут у TikTok". У ньому повідомили, що термін дії контракту між UMG та ByteDance, якому належить TikTok, закінчується 31 січня 2024 року. Продовжувати співпрацю на таких умовах, як були, в Universal Music Group відмовились через несправедливе (на думку UMG) роялті для артистів і авторів пісень, шкідливий вплив штучного інтелекту та недотримання безпеки в Інтернеті для користувачів TikTok.

1 лютого з TikTok зникли і пісні деяких українських артистів, а саме спродюсовані українським лейблом ENKO, що є прямим партнером UMG. Серед них опинились композиції деяких учасників Нацвідбору на Євробачення-2024 - Alyona Alyona & Jerry Hei, YAKTAK, NAHABA та ANKA. Тепер на всіх відео в TikTok замість пісень - тиша.

Universal Music Group, що працює з Тейлор Свіфт, Bad Bunny, Sting, The Weeknd, Alicia Keys, Drake, Біллі Айліш, Кендріком Ламаром, Гаррі Стайлзом, Аріаною Гранде, Джастіном Бібером, Адель, U2, Елтоном Джоном, Coldplay та багатьма іншими, повідомила, що 1 лютого видаляє всю свою музику з TikTok, адже соцмедійний застосунок платить артистам і авторам пісень малу компенсацію - роялті.