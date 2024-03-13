Палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok

Про це повідомляє CNN.

Законопроєкт підтримали 352 члени нижньої палати конгресу США, "проти" проголосували 65, серед яких - 15 республіканців і 50 демократів.

"Ухвалення законопроєкту через контрольовану Республіканською партією палату представників відбулося після того, як колишній президент Дональд Трамп заявив, що виступає проти заборони", - додає CNN.

Тепер документ мають підтримати у сенаті, аби відправити його на підпис президентові США Джо Байдена.