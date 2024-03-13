Палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok
Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт, яким використання соціальної мережі TikTok може бути заборонене на території країни
Про це повідомляє CNN.
Законопроєкт підтримали 352 члени нижньої палати конгресу США, "проти" проголосували 65, серед яких - 15 республіканців і 50 демократів.
"Ухвалення законопроєкту через контрольовану Республіканською партією палату представників відбулося після того, як колишній президент Дональд Трамп заявив, що виступає проти заборони", - додає CNN.
Тепер документ мають підтримати у сенаті, аби відправити його на підпис президентові США Джо Байдена.
- У лютому група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.
- 5 березня до Конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеододатку на території країни.
- 9 березня Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу соцмережі TikTok у США.
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