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TikTok подає до суду на США через законопроєкт, що може заборонити діяльність соцмережі

8 травня, 2024 середа
00:25
Технології TikTok
Зміст

TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок

Про це повідомляє АР.

У компанії стверджують, що законопроєкт "нечітко описує TikTok як загрозу національній безпеці".

Популярна соціальна відеокомпанія стверджує, що закон, підписаний президентом Джо Байденом у рамках пакета допомоги іноземним державам на $95 млрд, є настільки "очевидно неконституційним", що спонсори нібито намагаються представити його не як заборону, а як регулювання власності TikTok.

"Конгрес зробив безпрецедентний крок, чітко виділивши та заборонивши TikTok: живий онлайн-форум для захищеної мови та висловлювання, який використовується 170 мільйонами американців для створення, обміну та перегляду відео в інтернеті. Вперше в історії Конгрес ухвалив закон, який піддає постійну загальнонаціональну заборону на єдину мовленнєву платформу з назвою та забороняє кожному американцю брати участь в унікальній онлайн-спільноті з більш ніж 1 мільярд людей у ​​всьому світі", – йдеться у позові ByteDance, поданому в федеральний апеляційний суд у Вашингтоні.

Згідно з позовом, уряд Китаю "дав зрозуміти", що він не дозволить ByteDance відмовитися від механізму рекомендацій, який є "ключем до успіху TikTok у Сполучених Штатах".

TikTok і ByteDance стверджували в позові, що їм не надають вибору.

"Кваліфіковане відчуження, яке вимагає закон, щоб дозволити TikTok продовжувати працювати в Сполучених Штатах, просто неможливо: ні комерційно, ні технологічно, ні юридично. Немає жодних сумнівів: Закон змусить закрити TikTok до 19 січня 2025 року", — наголосили у компанії.

Також у позові стверджується, що ByteDance не може відмовитися від своєї американської платформи TikTok як окремої організації від решти TikTok, яка має 1 мільярд користувачів по всьому світу — більшість із них за межами Сполучених Штатів.

TikTok також описує відчуження як технологічну неможливість, оскільки закон вимагає вилучення всіх мільйонів рядків програмного коду TikTok у ByteDance, щоб не було "оперативних відносин" між китайською компанією та новим американським додатком.

Сторони стверджували, що вони повинні бути захищені гарантією першої поправки щодо свободи слова. Вони вимагають декларативного рішення про те, що закон порушує Конституцію США.

Міністерство юстиції відмовилося коментувати позов. А прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр відмовилася відповідати на запитання про те, чому президент продовжує використовувати TikTok для своєї політичної діяльності.

  • 20 квітня палата представників США у суботу, 20 квітня, ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає, що китайський сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok можуть заблокувати в ЄС.
Теги:
Світ
США
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