Фон дер Ляєн припустила можливість блокування TikTok у ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає, що китайський сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok можуть заблокувати в ЄС
Про це пише Politico.
"Це не виключено", - сказала фон дер Ляєн після того, як модератор згадав США, де TikTok загрожує національна заборона у разі, якщо його не продасть власник ByteDance.
Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія була першою установою в усьому світі, яка заборонила TikTok на корпоративних телефонах.
"Ми точно знаємо небезпеку TikTok", - додала вона.
Видання зазначає, що фон дер Ляєн виступала на дебатах не як президентка Єврокомісії, а як провідний кандидат від правоцентристської Європейської народної партії. Однак зауваження щодо китайської соцмережі прозвучало на тлі низки поганих новин для TikTok у Європі, йдеться у матеріалі.
- 2 квітня голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин сказав, що в Україні можуть заборонити TikTok, якщо соцмережа і далі не реагуватиме на випадки російської пропаганди. Для цього є відповідний механізм.
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