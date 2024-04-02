В Україні можуть заблокувати TikTok: нардеп Юрчишин розповів, що для цього потрібно
В Україні можуть заборонити TikTok, якщо соцмережа і далі не реагуватиме на випадки російської пропаганди. Для цього є відповідний механізм
Про це "Радіо Свобода" розповів голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
За його словами, для заборони TikTok Україні не потрібен приклад партнерів.
"Україна – суверенна держава, може робити будь-що, не оглядаючись на партнерів. У нас є практика блокування соціальних мереж, звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ президента, введення в дію, судові процеси, якщо вони будуть", - розповів нардеп.
"Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в TikTok займається російською пропагандою. Реакції TikTok я не чув", - додав він і зазначив: якщо соцмережа й надалі не реагуватиме, потреба в блокуванні може з'явитися.
Однак наразі влада нібито не бачить необхідності забороняти TikTok.
"Поки що, я так розумію, влада не відчуває потреби це робити. Ну, і завжди спочатку краще спробувати домовитися, ніж одразу переживати найжорсткіші заходи", – підкреслив політик.
Щодо роботи Telegram, зараз триває пошук законодавчого врегулювання цієї соцмережі, резюмував Юрчишин.
- 25 березня нардеп від "ЄС" Микола Княжицький вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує регулювати в Україні роботу Telegram.
- Пізніше начальник ГУР Кирило Буданов сказав, що Telegram з погляду національної безпеки є проблемою.
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