В Україні можуть заблокувати TikTok: нардеп Юрчишин розповів, що для цього потрібно

Про це "Радіо Свобода" розповів голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, для заборони TikTok Україні не потрібен приклад партнерів.

"Україна – суверенна держава, може робити будь-що, не оглядаючись на партнерів. У нас є практика блокування соціальних мереж, звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ президента, введення в дію, судові процеси, якщо вони будуть", - розповів нардеп.

"Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в TikTok займається російською пропагандою. Реакції TikTok я не чув", - додав він і зазначив: якщо соцмережа й надалі не реагуватиме, потреба в блокуванні може з'явитися.

Однак наразі влада нібито не бачить необхідності забороняти TikTok.

"Поки що, я так розумію, влада не відчуває потреби це робити. Ну, і завжди спочатку краще спробувати домовитися, ніж одразу переживати найжорсткіші заходи", – підкреслив політик.



Щодо роботи Telegram, зараз триває пошук законодавчого врегулювання цієї соцмережі, резюмував Юрчишин.