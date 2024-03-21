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У Раді пропонують регулювати роботу Telegram в Україні: подробиці

21 березня, 2024 четвер
12:29
Технології

Нардеп від "ЄС" Микола Княжицький пропонує регулювати в Україні роботу Telegram, який має російське походження. При цьому про блокування месенджера не йдеться

Про це Княжицький написав у Facebook, закликавши колег долучитися до підписання відповідного законопроєкту.

"Проблема Telegram – це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка, одначе, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація: з одного боку Генштаб ЗСУ прямо каже, що треба припинити використовувати російські мережі типу Telegram, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання Telegram російськими спецслужбами. Але з іншого - ці самі органи використовують цей самий Telegram як офіційне джерело інформації для українців", - пояснив нардеп.

За його словами, за два роки великої війни Telegram замінив телемарафон і став основною платформою, з якої люди черпають інформацію.

"Ні, ми не пропонуємо заблокувати Telegram. Якщо влада захоче, вона може спробувати це зробити аналогічним чином, як було зроблено з іншими російськими мережами типу Яндекса з Однокласниками. По суті, йдеться про те, щоб запровадити для сервісів, через які поширюється масова інформація (Telegram лише один із них), приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube", - висловився Княжицький.

Він зазначив, що Telegram і подібні платформи повинні:

  • реагувати на поширення через них порнографії, виправдовування російської агресії та іншого контенту, який уже заборонено в інших мережах;
  • на запит Нацради з питань телерадіомовлення розкривати структуру власності, а також джерела фінансування - як зараз передбачено для інших медіа та сервісів;

При цьому, якщо структура власності або джерела фінансування платформи будуть визнані непрозорими, дана платформа не може використовуватись держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців, переконаний Княжицький.

"Такі платформи та пов’язані з ними сервіси не зможуть встановлюватись на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей. Це відповідає практиці, яка вже зараз існує у Швейцарії та деяких країн ЄС", - написав нардеп.

"Наприклад, у Норвегії службовцям заборонено використовувати Telegram на службових пристроях з березня 2023 року приблизно з тих самих причин", - додав він

При цьому обмеження та заборони щодо використання платформ із непрозорою власністю не мають застосовуватися до Сил безпеки й оборони через специфіку їхньої роботи.

"Вірніше, можуть застосовуватись, якщо це буде встановлено постановою уряду", - уточнив нардеп.

  • Верховна Рада України 13 грудня 2023 року ухвалила в цілому закон про медіа, а 29 грудня президент України Володимир Зеленський його підписав.
Теги:
Україна
Верховна Рада
Микола Княжицький
Війна з Росією
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