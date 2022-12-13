Рада ухвалила закон про медіа

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як додав народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення закону проголосували 299 народних депутатів: "Слуга Народу" - 195, "ЄС" - 18, "Батьківщина" - 9, "Платформа за життя та мир" - 15, "За майбутнє" - 11, "Голос" - 14, "Довіра" - 15, "Відновлення України" - 12, "Позафракційні" - 10.

Закон є одним із тих, які Україна зобов'язалася ухвалити в рамках реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу.

Зокрема, в законі врегульовано статус каналу "Рада", який стане державним, та визначено, що канал має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а в час воєнного стану й обмеження прямих трансляцій канал має викладати записи в день проведення пленарного засідання.

"З негативного: фактично повертається державне телебачення. Не суспільне, а саме державне у вигляді телеканалу "Рада". З позитивного: повинні показувати засідання Ради. Я неодноразово наголошував, що це необхідно зробити і не ховати прийняття важливих для країни законопроєктів", – написав Гончаренко.

Як додав депутат, під час розгляду законопроєкту депутати не підтримали поправку про використання ЗМІ під час виборів.

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Зауважимо, офіційно не було опубліковано ані порівняльну таблицю до законопроєкту про медіа, яка станом на 12 грудня складалася з 959 сторінок, ані оновлену версію законопроєкту.

"Журналістів та медіа з остаточним варіантом законопроєкту, на жаль, ніхто не ознайомив, – наголосив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. – Закон, який може кардинально змінити медіаландшафт, суттєво вплинути на роботу журналістів, запровадити для ЗМІ нові механізми покарання, може бути ухвалено без жодного представлення медіаспільноті. Уже зараз очевидно, що в разі схвалення цей законопроєкт спричинить для ЗМІ, які з ним не знайомі й думку яких не враховано, безліч проблем".

Перед голосуванням "Європейська Солідарність" виступила з заявою, в якій наголосила, що представники влади пробують спотворити закон про медіа, проштовхуючи туди неприйнятні з точки зору ЄС правила. А це ставить під загрозу інтеграцію України з ЄС.

Сьогодні в парламенті підтримали ще два закони, які Україна зобов'язалася ухвалити в рамках реформ на шляху до вступу в Євросоюз, - про конкурсний відбір суддів Конституційного Суду та про нацменшини.

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