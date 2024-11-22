Продажі "S.T.A.L.K.E.R. 2" за 2 дні після премʼєри перетнули позначку 1 млн копій
У пʼятницю, 22 листопада, стало відомо, що за 2 дні після премʼєри відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Припʼяті" було продано більше ніж 1 млн копій
Про це повідомляє пресслужба GSC World Games.
"Не дивно, що в Зоні трохи тісно. Було продано мільйон примірників. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди. Серце Чорнобиля виходить сильніше від кожного з нас. Дякуємо вам, сталкери!", - йдеться у повідомленні.
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Розробники наголосили, що мова йде лише про копії гри, яку придбали в онлайн-магазинах. Ще більше гравців "відправились у зону ЧАЕС", завдяки підписці Game Pass.
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