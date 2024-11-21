Відбувся реліз гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля": розробники присвятили її українським захисникам

Про це компанія-розробник GSC Game World повідомила у соцмережі X.

"Сталкери, це здається абсолютно неможливим, але Ѕ.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вже доступна всім охочим. Це по-справжньому неймовірно. Як і весь шлях створення гри. Попри всі труднощі, гра дійсно вийшла. Наш найбільший проєкт, наша власна історія та лист любові до України. Більше ніж через 15 років, двері в Зону знову відчинені. Це дуже важливий, дуже пам'ятний день для всіх нас", - йдеться у повідомленні.

Компанія-розробник наголосила, що оскільки Ѕ.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - це масштабна гра, в ній ще можуть бути певні баги, втім, розробники стежитимуть за повідомленнями гравців, щоб якнайшвидше все виправити.

"У перші дні після релізу ми будемо робити хотфікси, та випускати їх якомога частіше наскільки це буде реально зробити. Далі ми перейдемо до більших оновлень, які включатимуть постійні покращення", - зазначають розробники.

Крім того, вони пообіцяли, що невдовзі у грі з'явиться безплатний внутрішньоігровий контент. Деталі його випуску повідомлять у грудні.

GSC Game World також опублікували релізний трейлер.

"Найбільша спокуса – намагатися контролювати те, що ми не до кінця розуміємо. Але що ми робимо, коли стикаємося з чимось справді незрозумілим? Чи біжимо, поглинуті страхом, або ж робимо шаг вперед — керовані цікавістю та непокорою? В Зоні, кожна відповідь має ціну, і правдива — найбільшу. Серце Чорнобиля нарешті кличе вас, сталкери!", - йдеться в описі.

Гру присвятили захисникам України

У титрах гри, розробник зазначив, що "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" присвячена тим, хто захищає Україну.

"Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить це знов..."Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна пам'ять всім, кого забрала ця війна", - вказано в титрах.

Довідково. "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — це продовження культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців у всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.

GSC Game World — це українська компанія-розробник відеоігор, заснована в 1995 році. Вона відома завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки".