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Головна Технології S.T.A.L.K.E.R. 2. Гра, яку чекали 15 років. Усе, що треба знати про український феномен гейм-індустрії
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S.T.A.L.K.E.R. 2. Гра, яку чекали 15 років. Усе, що треба знати про український феномен гейм-індустрії

Влад Дідусь
21 листопада, 2024 четвер
18:28
Технології S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

У середу, 20 листопада, відбувся всесвітній реліз відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Еспресо.TV розповідає усе найважливіше, що потрібно знати про український хіт

Зміст

Сюжет S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R - це серія відеоігор у жанрі шутер, яку створила українська компанія GSC Game World. Сюжет "Сталкера" розгортається у 21 столітті в Україні, проте в альтернативному всесвіті. У 2006 році зона ЧАЕС зазнала несподіваного аномального "викиду": хімічні, фізичні та біопроцеси на цій території змінилися - тепер це світ небезпечних мутантів та аномалій.

Головні скарби, які існують у Зоні - це артефакти - предмети з особливими властивостями, які породили аномалії. 

S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2, Фото: GSC Game World

Збройні сили створили оточення навколо Зони, аби запобігти несанкціонованому проникненню на територію. Чимало людей хочуть збагатитися завдяки артефактам. Серед таких осіб сталкери - особи, які проникають у Зону, щоб віднайти скарби.    

Велика кількість сталкерів працює самостійно, проте Зону також населяють різноманітні фракції. До прикладу, "Воля" вважає, що Зона має бути доступна кожному, а "Долг" (укр. "Обов'язок") хочуть захистити світ від цієї території.

Слово S.T.A.L.K.E.R. є акронімом — Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers (укр. Сміттярі, Правопорушники, Авантюристи, Одинаки, Вбивці, Дослідники, Грабіжники).

Гравці у S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Гравці у S.T.A.L.K.E.R. 2, Фото: Getty Images

 

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2

Усі частини "Сталкера" створила українська компанія GSC Game World, яку в 1995 році заснував Сергій Григорович. 

Окрім серії S.T.A.L.K.E.R. компанія також створила культову стратегію 00-х "Козаки" та менш популярні продукти: "Venom. Codename: Outbreak", "Hover Ace", "FireStarter", "Завоювання Америки", "Олександр". 

Проте головним хітом компанії безумовно є ігри про альтернативну зону ЧАЕС.

S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2, Фото: Steam

У грудні 2023 року на війні з російським агресором під Бахмутом загинув гейм-дизайнер "Сталкера" Володимир Єжов. Розробник пішов воювати добровольцем.

Володимир Єжов

Фото: з відкритих джерел

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 наголосили, що гра присвячується усім, хто боронив та боронить Україну. Усім, хто зробив сьогоднішній день можливим.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото: скриншот

Ми 15 років чекали на S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля! Чому так довго?

Перша гра серії "Тінь Чорнобиля" вийшла у 2007 році, "Чисте небо" - 2008-му, а третя частина "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті" у 2009-му. 

Очікувалось, що "S.T.A.L.K.E.R. 2" вийде у світ ще у 2012-му. Гру анонсували майже одразу після виходу "Поклику Прип'яті".  GSC впевнено почали розробку, проте розпочались розмови про відміну проєкту. У результаті - 25 квітня 2012 року гру скасували, а студію фактично закрили.

Наприкінці 2014 року компанія GSC Game World відновила роботу. Новим проєктом компанії керує брат засновника компанії Сергія Григоровича — Євген Григорович. Розробники сфокусувалися на роботі над грою "Козаки 3".

Євген Григорович

Євген Григорович, Фото: Getty Images

Справжнє диво сталось у травні 2018-го. Офіційно оголосили, що студія розпочинає розробку "S.T.A.L.K.E.R. 2". Планувалось, що гравці зможуть повернутись у Зону в 2021-му. Проте процес розробки затягнувся: пандемія коронавірусу, повномасштабна війна - одні з причин, чому реліз відеогри неодноразово переносили.

Партнером у розробці нового "Сталкера" стала Microsoft. Компанія зберігає тимчасові ексклюзивні права на продукт. Тому гра поки доступна лише на ПК та консолях Xbox Series. Проте очікується, що навесні у зону ЧАЕС зможуть повернутись також власники PlayStation.

Генеральний директор Xbox Game Studios Філ Спенсер

Генеральний директор Xbox Game Studios Філ Спенсер, Фото: Getty Images

Ціна S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Існує декілька варіантів, щоб пограти у нового "Сталкера". У магазинах Steam та Epic Games на ПК ціна стартує від 1399 грн.

На Xbox офіційного українського регіону немає. Наші гравці змушені вдаватись до маніпуляцій та вказувати іншу країну. Найчастіше - Туреччину. Тут ціна стартує приблизно від 1700 грн.

Гра також доступна на консолях та ПК за підпискою Game Pass. Це найвигідніший варіант, щоб спробувати "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Ціна за місяць підписки стартує від 200-300 грн.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, Фото: Скриншот

Кількість завантажень: українські провайдери не витримали

Помітили вчора проблеми з інтернетом? Перепрошуємо від імені спільноти українських геймерів. Просто вчора ввечері усі кинулись завантажувати "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", який важить майже 150 Гб! 

Провайдери просто не витримали такого навантаження. От і розпочались проблеми з інтернетом. Про падіння швидкості та збої через вихід "Сталкера" повідомляли Astra, Ланет, Tenet, Triolan, Nashnet, Євролан, Люкслайт, Vodafone та інші.

 

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля - феномен української гейм-індустрії

Ажіотаж навколо "Сталкера" існує не лише в Україні. Зона ЧАЕС приваблює геймерів зі всієї планети. Напередодні релізу "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" захопила перше місце у хітах продажу магазину Steam по всьому світі. Це винятковий показник для українського продукту.

S.T.A.L.K.E.R. 2 - лідер продажів

Фото: скриншот

У перший вечір у гру одночасно грали 113,5 тис. геймерів на ПК! І це лише показник серед тих, хто купив гру у Steam. Тисячі гравців могли завантажити "Сталкера" з іншого магазину, а ще більше - скористались підпискою Game Pass чи грали на Xbox. Очікуємо на цифри від Microsoft.


S.T.A.L.K.E.R. 2 - це не просто відеогра. Це феномен української культури. Це особливий продукт, який не має конкурентів у своєму жанрі. Гра, яка допомогла світу більше дізнатись про Україну ще тоді у 00-х. Гра, яка виростила не одне покоління. Наша, рідна, довгоочікувана... "Лист любові до України", - як сказали розробники.

Так у "Серця Чорнобиля" є свої проблеми: баги, не надто ідеальна оптимізація. Проте розробники пояснюють: це наймасштабніший продукт, який вони створювали. GSC Game World обіцяють уважно стежити за відгуками та виправити усі недоліки. Вони вже анонсували, що в грудні вийде оновлення, яке додасть у гру новий контент.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, Фото: Скриншот

"Це початок нової подорожі".

Звернення від розробників S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото: GSC Game World Team

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