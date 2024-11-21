В Україні знизилася швидкість інтернету через реліз гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Так, користувачі оператора Vodafone Ukraine почали скаржитися на різке падіння швидкості роботи інтернету, зокрема домашнього оптичного. Натомість у компанії в коментарях зазначили, що спостерігається "значне падіння швидкості інтернету у користувачів Vodafone та інших провайдерів України".

"Трафік збільшився понад у два рази. Причина: реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2 і зріст попиту на інтернет. Очікуємо на стабілізацію ситуації!" - написав оператор.

Таку ж саму причину зазначили оператори Triolan, "Ланет" і Nashnet.

"624,7 Гбіт/с на піку - це більше, ніж звичний рівень, і це лише початок. Адже сотні тисяч сталкерів вирушили до Зони одночасно: завантажують гру, транслюють свої пригоди та влаштовують марафони", - йдеться в заяві "Ланет".

Довідково. "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — це продовження культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців у всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.

GSC Game World — це українська компанія-розробник відеоігор, заснована в 1995 році. Вона відома завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки".