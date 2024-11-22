Уряд запропонував збільшити до 15 млн грн виплати родинам цивільних, які загинули при обороні України

Про це повідомили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн. Ми пропонуємо збільшити її до 15 млн грн", - написав Шмигаль.

Тарас Мельничук також повідомив, що Кабмін схвалив проєкт змін до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо призначення одноразової грошової допомоги.

За його словами, документом передбачена виплата у 15 млн грн родинам цивільних, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах оборони України. Також пропонується доплатити до 15 млн гривень тим, хто отримав меншу суму.