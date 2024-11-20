Рада надала право звільнитися з військової служби тим, у кого на війні загинули чи зникли безвісти неповнорідні родичі

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За відповідний законопроєкт проголосували 308 нардепів.

Законопроєкт №11531 має на меті відновити права військовослужбовців на звільнення зі служби за сімейними обставинами, у випадку, якщо їхні неповнорідні брати або сестри загинули або зникли безвісти під час захисту України.