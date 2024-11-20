Рада надала право звільнитися з військової служби тим, у кого на війні загинули чи зникли безвісти неповнорідні родичі
Верховна Рада у середу, 20 листопада, підтримала законопроєкт про право звільнитися з військової служби тим, у кого на війні загинули чи зникли безвісти неповнорідні брати або сестри
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
За відповідний законопроєкт проголосували 308 нардепів.
Законопроєкт №11531 має на меті відновити права військовослужбовців на звільнення зі служби за сімейними обставинами, у випадку, якщо їхні неповнорідні брати або сестри загинули або зникли безвісти під час захисту України.
- Верховна Рада в середу, 20 листопада, ухвалила законопроєкт №12104 про відстрочку від призову на військову службу тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.
- Актуальне
- Важливе