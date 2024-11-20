Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти
Верховна Рада в середу, 20 листопада, ухвалила законопроєкт №12104 про відстрочку від призову на військову службу тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Відповідний законопроєкт підтримали 304 депутатів.
Законопроєкт №12104 передбачає право на відстрочку від мобілізації родичам військовослужбовців, у яких близькі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти, або загинули під час захисту України.
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