Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Відповідний законопроєкт підтримали 304 депутатів.

Законопроєкт №12104 передбачає право на відстрочку від мобілізації родичам військовослужбовців, у яких близькі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти, або загинули під час захисту України.