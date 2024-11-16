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"Іноді зв'язок між людьми, інституціями - втрачений": Зеленський оцінив дію закону про мобілізацію

Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
11:27
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна говорити про точну цифру, скільки людей ще мають мобілізувати до ЗСУ, бо є питання завдання

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю Українському радіо.

За словами президента, він по-різному оцінює сторони закону про мобілізацію, з моменту набуття чинності якого у ці дні минає пів року.

"Знаєте, життя і папір… Хоч так не можна, напевно, казати про закони, але в реальності все трішечки по-іншому. Закони є для того, щоб жити за правилами. Але якщо ті чи інші норми законодавства не підтримані суспільством, передусім — представниками війська, деякі речі треба трішечки коригувати", - прокоментував Зеленський.

Він розповів, що, згідно з доповідями про мобілізацію на ставці, є речі, які повинні владнати, є — які йдуть, як і були заплановані. 

"Війна — це виклик, мобілізація — це виклик, бронювання — це виклик. Треба знайти баланс, щоб не втратити єдність у війську і в суспільстві. Бо іноді зв'язок між людьми, інституціями — втрачений. І в такі кричущі моменти, кризові, авжеж я повинен включатися. Я це роблю. Не втратити зв'язок між воїном і громадянином в тилу. І ще складні виклики — не втратити єдність українців, які з різних причин перебувають за кордоном", - зазначив лідер України.

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Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявляв, що мобілізувати планується ще близько 160 тисяч людей, на що Зеленський відповів, що здивований, адже не знав, що секретар РНБО розповсюджує цю інформацію. Президент підкреслив, що говорити точну цифру — це неправильно.

"Усі ці питання не вирішував один закон. Наприклад, з сьогоднішнього дня запрацюють переведення — це просто так співпало. Я не погоджуюсь з цифрами. Не можна говорити про точну цифру, бо є питання завдання. Якщо не вистачає людей на фронті, — це відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей чи ні. Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону? Так. Чи достатньо? Ні. Чому? Ну, тому що, все ж таки, найголовніше — люди. Хочеться, щоб з такими кроками все робили з розумом. А тому, якщо не вистачає, то точно ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував", - пояснив президент.

  • Кабінет міністрів України в п'ятницю, 15 листопада, провів аудит критичних підприємств та організацій, які мають право бронювати співробітників. Новий порядок бронювання діятиме з 1 грудня.
Теги:
Новини
Україна
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
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