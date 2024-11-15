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У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби

Ксенія Золотова
15 листопада, 2024 п'ятниця
10:16
Суспільство

Міністр оборони України заявив, що від 15 листопада у застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби

Зміст

Про це повідомляє Міноборони України.

"Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин", - зазнаилиу відомстві.

Що важливо знати

  • ​Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.
  • Командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно — запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.
  • ​​В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду.
  • У разі відмови в Армія+ обов’язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року.

Всі підстави для відмови чітко визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2024 №1291.

  • Міноборони України планує до 18 грудня завершити роботу над законопроєктом, який визначить умови та порядок звільнення військовослужбовців зі служби.
Теги:
Новини
Україна
Технології
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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