Від "Черемухи" на Майдані до "Орєшніка" в Дніпрі
Коли Майдан намагалися розігнати, то використовували, зокрема, “Черемуху”, “Сирень”…
Тепер от хочуть подавати волю українців до опору й боротьби "Геранню", "Герберою", "Орєшніком"…
Спочатку – намагалися залякати. Потім почали вбивати цілеспрямовано. Без прикриття назвами, які в такому застосуванні самі по собі є цинічними та мають на меті познущатися з людей, проти яких це застосовано.
Багато хто постраждав. Люди втратили здоров’я, втратили життя. Небесна сотня відійшла в засвіти, але вони поіменно – в нашій пам’яті.
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Щоб історія з жертвами не повторилася, треба в місце зростання того "Орєшніка" запустити "Томагавк", або хоча б "Грім". Має бути силовий крок на випередження.
Якими би назвами вороги людей не прикривали свої знаряддя злочинів – результат буде один й той самий: ганьба вбивцям та їх невідворотне покарання.
Краще раніше, аніж пізно.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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