Тепер от хочуть подавати волю українців до опору й боротьби "Геранню", "Герберою", "Орєшніком"…

Багато хто постраждав. Люди втратили здоров’я, втратили життя. Небесна сотня відійшла в засвіти, але вони поіменно – в нашій пам’яті.

Спочатку – намагалися залякати. Потім почали вбивати цілеспрямовано. Без прикриття назвами, які в такому застосуванні самі по собі є цинічними та мають на меті познущатися з людей, проти яких це застосовано.

Щоб історія з жертвами не повторилася, треба в місце зростання того "Орєшніка" запустити "Томагавк", або хоча б "Грім". Має бути силовий крок на випередження.

Якими би назвами вороги людей не прикривали свої знаряддя злочинів – результат буде один й той самий: ганьба вбивцям та їх невідворотне покарання.

Краще раніше, аніж пізно.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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