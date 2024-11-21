1. Спочатку було б правильним дочекатися офіційного підтвердження типу ракети, яка була застосована. Тут є нюанс: чи дійсно це МБР, чи ракета середньої дальності . Такі типи ракет як РС-26 "Рубіж" (чи його базова модель – РСД-10 "Піонер") росіяни називають міжконтинентальними, хоча це – не підтверджено. Раніше це робили, щоб обійти обмеження Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (до 5500 км).

2. Паніка недоречна! Для України мало що змінилося. Ударів потенційними носіями ядерної зброї вже завдавали, в тому числі й на великі відстані (наприклад, ракетою Х-55 і її модифікацією, навіть з імітаторами ядерної бойової частини).

3. Це сигнал не Україні . Це спроба підкріпити російський ядерний шантаж стосовно Європи і, викликати відповідну реакцію союзників у США, щоб лякати третьою світовою війною. Тобто по суті – психологічна операція, тому що з військового погляду таке застосування (відстань і мала точність ураження) без ядерної бойової частини абсолютно недоречне.

4. Очевидно, росіяни попередили американців і про наміри застосування, і про кількість. Тому не треба дивуватися, що Посольство США в Україні діяло відповідно до їхніх протоколів безпеки. Не більше і не менше. Ніхто паніку не розганяв. Треба було б вже засвоїти це тим, хто нехтував аналогічними сигналами американців раніше.

5. Чи повідомили партнери відповідним структурам в Україні про отриману важливу інформацію? Сподіваюся, що так. Тим більше, що гарячу лінію з таких питань Київ – Вашингтон, аналогічну лінії Вашингтон – Москва, ми ще до 2019 року відновили.

І наостанок. Публічно коментувати технічні аспекти застосування стратегічних ракетних озброєнь в Україні фахово можуть зараз лише 3-5 фахівців. Ви їх, сподіваюся, знаєте поіменно.

Всі інші або не можуть це робити за своїми сьогоднішніми позиціями, або не хочуть це робити публічно. Навіть те, що я написав зараз – це не глибока оцінка.

Просто звертаю вашу увагу на це, бо питання чутливе і потребує відповідного аналізу та офіційної оцінки вже найближчими днями та вироблення скоординованих і ретельно вивірених інформаційних повідомлень.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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