Удар по Дніпру МБР "Рубіж": паніка недоречна
Це спроба підкріпити російський ядерний шантаж стосовно Європи і викликати відповідну реакцію союзників у США
Прошу взяти до уваги кілька важливих моментів.
1. Спочатку було б правильним дочекатися офіційного підтвердження типу ракети, яка була застосована. Тут є нюанс: чи дійсно це МБР, чи ракета середньої дальності. Такі типи ракет як РС-26 "Рубіж" (чи його базова модель – РСД-10 "Піонер") росіяни називають міжконтинентальними, хоча це – не підтверджено. Раніше це робили, щоб обійти обмеження Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (до 5500 км).
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2. Паніка недоречна! Для України мало що змінилося. Ударів потенційними носіями ядерної зброї вже завдавали, в тому числі й на великі відстані (наприклад, ракетою Х-55 і її модифікацією, навіть з імітаторами ядерної бойової частини).
3. Це сигнал не Україні. Це спроба підкріпити російський ядерний шантаж стосовно Європи і, викликати відповідну реакцію союзників у США, щоб лякати третьою світовою війною. Тобто по суті – психологічна операція, тому що з військового погляду таке застосування (відстань і мала точність ураження) без ядерної бойової частини абсолютно недоречне.
4. Очевидно, росіяни попередили американців і про наміри застосування, і про кількість. Тому не треба дивуватися, що Посольство США в Україні діяло відповідно до їхніх протоколів безпеки. Не більше і не менше. Ніхто паніку не розганяв. Треба було б вже засвоїти це тим, хто нехтував аналогічними сигналами американців раніше.
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5. Чи повідомили партнери відповідним структурам в Україні про отриману важливу інформацію? Сподіваюся, що так. Тим більше, що гарячу лінію з таких питань Київ – Вашингтон, аналогічну лінії Вашингтон – Москва, ми ще до 2019 року відновили.
І наостанок. Публічно коментувати технічні аспекти застосування стратегічних ракетних озброєнь в Україні фахово можуть зараз лише 3-5 фахівців. Ви їх, сподіваюся, знаєте поіменно.
Всі інші або не можуть це робити за своїми сьогоднішніми позиціями, або не хочуть це робити публічно. Навіть те, що я написав зараз – це не глибока оцінка.
Просто звертаю вашу увагу на це, бо питання чутливе і потребує відповідного аналізу та офіційної оцінки вже найближчими днями та вироблення скоординованих і ретельно вивірених інформаційних повідомлень.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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