"Ставить у залежність кремлівський режим від Пхеньяна": Defense Express про забезпечення КНДР половини потреб Росії у боєприпасах

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Так, 50% - це потужно, і це пов'язано з поширенням і розширенням військово-технічного співробітництва між двома режимами - у Пхеньяні та Москві. І також це пов'язано якраз з тим, що Російська Федерація використовує Північну Корею в якості промислової бази, не встигаючи сама за темпами необхідності нарощування виробництва тих чи інших боєприпасів. Більше того, слід зазначити, що наразі Північна Корея ще є активним донатором ударних систем, до яких відносяться ті ж 170-міліметрові далекобійні гаубиці Koksan, і це гаубиці в унікальному калібрі, який ніде у світі не виготовляється, лише у Північній Кореї", - сказав він.

Валерій Рябих зауважив, що це ставить Росію у залежність від Північної Кореї як по частині постачання цих боєприпасів, так і самих систем.

"Наразі за даними Головного управління розвідки, вже було поставлено близько 120 подібних систем, і ще 120 подібних систем планується поставити в цьому році. Це доволі серйозна цифра. Крім іншого, також Пхеньян постачає і 240-міліметрові реактивні системи залпового вогню. І боєприпаси до них, що також є унікальними і працюють з цими системами. І це також відзначається на тлі активного знищення артилерійських систем і безпосередньо реактивних систем залпового вогню Силами оборони України з числа тих, які до цих пір використовувала Російська Федерація. Також це пов'язано з тим, що російська оборонна промисловість не встигає задовольняти потреби армії загарбників у подібних боєприпасах. І це все більше і більше поглиблює взаємозалежність двох режимів, і в першу чергу московського від Північної Кореї", - вважає військовий експерт.