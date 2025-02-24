"Ми знаємо кількість солдатів, яка нам потрібна": Зеленський про надсилання іноземних військ в Україну

Про це він сказав на зустрічі з представниками ЗМІ.

Зеленський зауважив, що питання відправки іноземних військ в Україну буде обговорюватися, але поки не на всю громадськість, адже рішення стосовно гарантій безпеки, солдатів, інфраструктури ще не прийнято.

"Звісно я знаю кількість солдатів, яка нам потрібна. Звісно ми поділимось цією інформацією не у відкритій розмові. Ми не будемо готувати Росію до цього. І ми будемо обговорювати це надалі, коли ми приймемо таке рішення про те, яку кількість ми вбачаємо за потрібну. Якщо рішення буде позитивним ми поділимось цим рішенням", - розповів президент.

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.

Західні офіційні особи заявили, що європейські війська можуть бути розгорнуті в українських містах, портах і на атомних електростанціях, щоб допомогти забезпечити мир після будь-якої угоди про припинення вогню з Росією.

Командувач сухопутними військами Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що країна може надати близько 200 солдатів для миротворчої місії в Україні протягом 9-20 місяців.