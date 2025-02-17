Швеція не виключає, що відправить миротворчі війська в Україну

Про це вона сказала у коментарі шведським ЗМІ, пише ЄП.

Стенергард відрегувала на заяву Великої Британії щодо можливої відправки миротворців до України.

"Ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право, поважає Україну і, перш за все, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, наростити сили і напасти на Україну або іншу країну всього за кілька років", – заявила очільниця МЗС Швеції.

За її словами, як тільки такий мир настане – Швеція має забезпечити його підтримку, і тоді "уряд нічого не виключає".

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.







