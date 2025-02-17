Швеція не виключає, що відправить миротворчі війська в Україну
Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії
Про це вона сказала у коментарі шведським ЗМІ, пише ЄП.
Стенергард відрегувала на заяву Великої Британії щодо можливої відправки миротворців до України.
"Ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право, поважає Україну і, перш за все, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, наростити сили і напасти на Україну або іншу країну всього за кілька років", – заявила очільниця МЗС Швеції.
За її словами, як тільки такий мир настане – Швеція має забезпечити його підтримку, і тоді "уряд нічого не виключає".
Миротворчі війська в Україні. Що відомо
Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
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