Схоже на розкол у парламентській більшості, - нардеп Княжицький про провалену постанову щодо підтримки демократії в Україні в умовах війни

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наша фракція "Європейської Солідарності" за неї не голосувала, через те, що коли її розглядали в комітеті, то наших поправок до цієї постанови не задовольнили, їх навіть не намагалися включити, змінити якось текст, врахувати нашу думку. Ми ж чудово бачимо, що зараз, на жаль, процеси, які відбуваються в Україні, вони не є демократичними до кінця, бо санкції проти лідера опозиції Петра Порошенка, проти інших людей, які підтримують незалежні медіа, таких як Костянтин Живаго, наприклад, інші неправові методи, які продовжуються у країні, обмеження мовлення незалежних телеканалів - усе це не є ознаками демократії", - сказав він.

Микола Княжицький зауважив, що у постанові є формулювання щодо виборів в Україні, з якими важко погодитись.

"І ми знаходимось у складній ситуації. З одного боку, очевидно, ми не підтримуємо російського бажання негайно проводити вибори, на чому наполягають американці. Тому що ми абсолютно переконані у тому, що проводити вибори під час воєнних дій неможливо і неправильно. Але разом з тим формулювання, які були у цій постанові, про те, що вибори у нас взагалі можуть ніколи не відбутися, тому що були країни такі, як Японія, які знаходилися в стані війни і знаходяться дуже довго. Чи Тайвань, де 40 років не було виборів. І Тайвань через це позбувся місця в ООН, між іншим. Ми не хочемо, щоб була така ситуація. Тобто, ми за те, щоб ми розвивалися як демократична держава, але виписувати формулювання, які були виписані в цій постанові, потрібно було ретельніше і чесніше. Цього всього зроблено не було", - розповів він.

Народний депутат також зазначив, що фракція хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання єдності, яка зараз необхідна країні.

"Очевидно, ми вимагаємо, що були зняті санкції з Петра Порошенка. Ми хотіли хоча б зустрітися фракцією з президентом Володимиром Зеленським і поговорити про ту єдність, яка нам так необхідна. Всього цього теж, на жаль, немає. Бо набагато складніше відбивати російські фейки і атаки, які звинувачують нас у недемократичності, коли ми все ж таки не є прикладами демократії, а маємо такими стати", - вважає нардеп.

Водночас Микола Княжицький здивований тим, що постанову про підтримку демократії не підтримала парламентська більшість.

"А от чому не проголосувати голосувала парламентська більшість за цю постанову, яку, власне, пропонував спікер парламенту, я не знаю. Це схоже на серйозну парламентську кризу, на розкол у парламентській більшості і на їхню нездатність працювати. Тому що ми, якби були враховані наші поправки, готові були підтримати постанову і щиро вважаємо, що проводити вибори під час війни зараз недоцільно і навіть небезпечно. А от чому більшість не голосує - мені це дивно. Я думаю, що серед них багато людей, які, можливо підтримують американську чи російську точку зору на необхідність проведення виборів вже і негайно", - додав він.