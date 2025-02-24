Дуда заявив, що у Польщі відмовилися від проведення самітів ЄС - Україна та ЄС - США
Саміти ЄС - Україна та ЄС - США, які планували проводити у Польщі, що нині головує в Раді ЄС, не відбудуться у цій країні
Про це заявив польський президент Анджей Дуда, цитує його слова Канцелярія.
Під час засідання РНБО лідер Польщі заявив, що Варшава "повинна активно висловлюватися щодо безпеки Європи в цілому".
"Польське головування в Європейській Раді має стати можливістю підняти питання, що стосуються саме безпеки ЄС, а також зміцнення трансатлантичних зв'язків", - сказав він.
Проте саміти відмовилися проводити в Польщі.
"Я шкодую, що саміти ЄС - США та ЄС - Україна в Польщі були скасовані", - додав Дуда.
Також він назвав Польщу важливим союзником Штатів, запевнивши, що Вашингтон не планує скорочувати свою військову присутність в його країні.
- 22 лютого президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом у США. Після зустрічі він заявив, що "без американської підтримки Україна не переживе цю війну".
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