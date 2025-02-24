РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 24 лютого
Увечері понеділка, 24 лютого, російська армія запустила по території Україні ударні безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 17:04 перші безпілотники заходили до Сумської області: "БПЛА на Сумщині в Сумському районі, курсом на північний та східний напрямок".
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.95
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе