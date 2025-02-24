"Цей або наступний тиждень": Трамп анонсував зустріч з Зеленським для підписання угоди про корисні копалини

Про це повідомляє "Інтерфакт-Україна".

"Я зустрінуся із президентом Зеленським. Він може приїхати цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про корисні копалини", - сказав Дональд Трамп на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.