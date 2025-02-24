"Цей або наступний тиждень": Трамп анонсував зустріч з Зеленським для підписання угоди про корисні копалини
Президент Дональд Трамп заявив, що цього або наступного тижня проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським для підписання угоди про корисні копалини
Про це повідомляє "Інтерфакт-Україна".
"Я зустрінуся із президентом Зеленським. Він може приїхати цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про корисні копалини", - сказав Дональд Трамп на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.
- Президент Дональд Трамп привітав президента Франції Емманюеля Макрона у Білому домі, який прибув для переговорів у понеділок, 24 лютого.
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