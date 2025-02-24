Якщо у вас є тривала спільна історія з РФ, є ризики через політику Кремля, - Зеленський

Про це він заявив під час спільної зустрічі з високими іноземними гостями та з представниками ЗМІ.

"Знаєте, якщо у вас є тривала спільна історія, то буде ризик", - наголосив президент.

Зеленський пригадав ситуацію з тимчасово окупованим Кримом, коли, за його словами, росіяни, казали, що вони нібито не окуповують територію України, а натомість "захищають російськомовне населення".

"Саме тому я вважаю, що на народ Естонії має ці ризики. Якщо Україна впаде, я думаю, що всі ці країни матимуть аналогічні ризики через російську політику, через їхнє бачення світу, російського світу", - додав лідер України.