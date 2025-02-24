Якщо у вас є тривала спільна історія з РФ, є ризики через політику Кремля, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський попередив іноземних партнерів про ризики через політику Кремля, якщо в їхніх країнах була тривала спільна історія з Росією
Про це він заявив під час спільної зустрічі з високими іноземними гостями та з представниками ЗМІ.
"Знаєте, якщо у вас є тривала спільна історія, то буде ризик", - наголосив президент.
Зеленський пригадав ситуацію з тимчасово окупованим Кримом, коли, за його словами, росіяни, казали, що вони нібито не окуповують територію України, а натомість "захищають російськомовне населення".
"Саме тому я вважаю, що на народ Естонії має ці ризики. Якщо Україна впаде, я думаю, що всі ці країни матимуть аналогічні ризики через російську політику, через їхнє бачення світу, російського світу", - додав лідер України.
- Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що лише Україна може вирішувати, коли виникнуть умови для початку ефективних та довготривалих мирних переговорів.
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