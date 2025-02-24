Лише Україна може вирішувати, коли починати мирні переговори, - президент Євроради

Про це він сказав на зустрічі Володимира Зеленського та високих іноземних гостей з представниками ЗМІ.

Кошта зауважив, що Європа вітає зусилля президента США Дональда Трампа в тому, щоб натиснути на Путіна й Росію із початком перемовин.

"Я сподіваюсь що ці двосторонні перемовини відкриють двері для справжніх мирних переговорів. Але лише Україна може вирішити коли для цього вже настали умови", - наголосив президент Євроради, зауваживши, що ця війна не лише про Україну, а й про європейську безпеку.

Кошта підкреслив, що важливо аби Європа була представлена на переговорах і брала у них участь. Він зауважив, що мова не лише про країни ЄС, а й про дружні країни, зокрема Норвегію, Британію, Ісландію, тому що всі вони долучалися до надання підтримки Україні і також дуже занепокоєні питанням європейської безпеки.

"Вважаю, що якщо ми матимемо спільного представника, який би представляв не тільки ЄС, а й інші європейські країни, нашу загальну європейську позицію, ми це обговоримо протягом наступного засідання Євроради, яке призначено на 6 березня. Сьогодні я запросив лідерів країн до участі, це спеціальне засідання буде призначено до обговорення власне як нам підвищити наші спроможності, як посилити українські спроможності, а також яким чином ми можемо підготуватися", - поінформував Кошта.