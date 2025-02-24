Лише Україна може вирішувати, коли починати мирні переговори, - президент Євроради
Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що лише Україна може вирішувати, коли виникнуть умови для початку ефективних та довготривалих мирних переговорів
Про це він сказав на зустрічі Володимира Зеленського та високих іноземних гостей з представниками ЗМІ.
Кошта зауважив, що Європа вітає зусилля президента США Дональда Трампа в тому, щоб натиснути на Путіна й Росію із початком перемовин.
"Я сподіваюсь що ці двосторонні перемовини відкриють двері для справжніх мирних переговорів. Але лише Україна може вирішити коли для цього вже настали умови", - наголосив президент Євроради, зауваживши, що ця війна не лише про Україну, а й про європейську безпеку.
Кошта підкреслив, що важливо аби Європа була представлена на переговорах і брала у них участь. Він зауважив, що мова не лише про країни ЄС, а й про дружні країни, зокрема Норвегію, Британію, Ісландію, тому що всі вони долучалися до надання підтримки Україні і також дуже занепокоєні питанням європейської безпеки.
"Вважаю, що якщо ми матимемо спільного представника, який би представляв не тільки ЄС, а й інші європейські країни, нашу загальну європейську позицію, ми це обговоримо протягом наступного засідання Євроради, яке призначено на 6 березня. Сьогодні я запросив лідерів країн до участі, це спеціальне засідання буде призначено до обговорення власне як нам підвищити наші спроможності, як посилити українські спроможності, а також яким чином ми можемо підготуватися", - поінформував Кошта.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що правильно було б, якби Трамп спершу домовлявся про завершення війни з ним, а не з Путіним. В іншому разі українці втратять довіру до США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.95
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе