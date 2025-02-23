Якщо Трамп спершу домовиться з Путіним, українці втратять довіру до США, - Зеленський

Про це він заявив під час пресконференції.

"Я вважаю, що це правильно (щоб Трамп спершу зустрівся з Зеленським, а не Путіним, - ред.), щоб не змінювати акценти і пріоритети, хто кому хто. Я вважаю, що це помилкове для суспільства українського, бо буде невіра до Сполучених Штатів Америки, якщо вийде спочатку йому (Трампу, - ред.) зустрічатись з Путіним. Так само я вважаю, що це буде погано для суспільства Америки, тому що вони будуть не розуміти, що відбувається. І як я вам завжди кажу, і це правда, поки наші народи дружні, поважають одне одного і допомагають, лідери так само будуть дуже близькими у відносинах, мають бути. Це потрібно і важливо", - сказав він.

Також Володимир Зеленський вважає, що у разі, якщо президент США Дональд Трамп спершу проведе перемовини з російським диктатором Путіним, це буде так само поганим сигналом і для європейців.

"І тому я вважаю в цьому велику небезпеку, і це поганий буде сигнал для європейців так само. Але це не значить, що ми з вами можемо змусити того чи іншого лідера, ми повинні говорити і казати, як нам важливо зберегти ці відносини. Тому зустріч з президентом Трампом, напевно, вона буде. Я не можу вам сказати коли. Прийде час, прийде момент, ми зустрінемось з президентом Трампом. Без цього неможливо, закінчити війну без однієї сторони, без України, без жертви, неможливо. І якщо Америка, я в це не дуже вірю, але все буває, домовиться з рускімі про нас без нас, то успіху в цій угоді не буде, якщо ми потім не підтвердимо умови цієї угоди", - вважає президент України.