Інколи любов буває пронизлива. Як стріла
Часто зараз — відчуття пронизливої любові
Коли думаєш про щось інше, буденне — і раптом немов стріла озаріння. Найчастіше — до рідних, передусім дітей. І тоді все набуває сенсу, всі речі світу з'єднуються, сполучаються.
Любов зшиває.
Вона не може бути штучною.
Одна любов веде за собою інші, за руку.
Кажуть, що любов обманює. Буває й таке. Але найчастіше любов — це єдине, що дозволяє відчути сутність іншого. Той резервуар, в якій ця сутність нарешті відкривається.
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Древні казали, що любов — це істина. Ця фраза передається нам, як банальність, в яку вже давно не віриш. Бо ти "мудрий", "навчений" і в міру "цинічний".
Проте інколи любов буває пронизлива. Як стріла. І тоді ти все розумієш.
Ненадовго.
Але озаріння мають тенденцію повертатися.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
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