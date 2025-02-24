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OPINION

Інколи любов буває пронизлива. Як стріла

Володимир Єрмоленко
24 лютого, 2025 понедiлок
20:00
Погляд

Часто зараз — відчуття пронизливої любові

Зміст

Коли думаєш про щось інше, буденне — і раптом немов стріла озаріння. Найчастіше — до рідних, передусім дітей. І тоді все набуває сенсу, всі речі світу з'єднуються, сполучаються.

Любов зшиває.

Вона не може бути штучною.

Одна любов веде за собою інші, за руку.

Кажуть, що любов обманює. Буває й таке. Але найчастіше любов — це єдине, що дозволяє відчути сутність іншого. Той резервуар, в якій ця сутність нарешті відкривається.

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Древні казали, що любов — це істина. Ця фраза передається нам, як банальність, в яку вже давно не віриш. Бо ти "мудрий", "навчений" і в міру "цинічний". 

Проте інколи любов буває пронизлива. Як стріла. І тоді ти все розумієш. 

Ненадовго. 

Але озаріння мають тенденцію повертатися.

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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Теги:
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