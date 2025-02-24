Коли думаєш про щось інше, буденне — і раптом немов стріла озаріння. Найчастіше — до рідних, передусім дітей. І тоді все набуває сенсу, всі речі світу з'єднуються, сполучаються.

Любов зшиває. Вона не може бути штучною. Одна любов веде за собою інші, за руку.

Кажуть, що любов обманює. Буває й таке. Але найчастіше любов — це єдине, що дозволяє відчути сутність іншого. Той резервуар, в якій ця сутність нарешті відкривається.

Читайте також: Планети та галактики — всередині нас Древні казали, що любов — це істина. Ця фраза передається нам, як банальність, в яку вже давно не віриш. Бо ти "мудрий", "навчений" і в міру "цинічний".

Проте інколи любов буває пронизлива. Як стріла. І тоді ти все розумієш.

Ненадовго.