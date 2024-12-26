Планети та галактики — всередині нас
Людські душі, як і людські тіла, теж підвладні гравітації. Тільки планет значно більше. Центрів тяжіння значно більше
У дитинстві центрами тяжіння є батьки. Потім сила тяжіння меншає і ми все більше дістаємо здатності плавати в невагомості. Юність — це політ у космос. Бо головна сила тяжіння зникає, а жодна інша ще не є такою сильною, щоби тебе привʼязати
Зрілість для багатьох (звісно, не для всіх) - це знаходження своїх планет. Пускання в них коріння. Осідання хмар часток. Наші тіла все більше тягнуться до землі. Вони все більше нагадують овочі та фрукти. Ми стаємо ботанічними. Осілими. Сідаємо на землю.
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Але і в культурі, в різних її епохах, є своя гравітація. Барокова музика побудована на боротьбі гравітацій, на конкуренції тональностей. У кожному світі, у кожному космосі, в кожній тональності — свій центр гравітації. Але краса зʼявляється тоді, коли з одного космосу ти переходиш в інший.
Між XVII та XIX століттям, між бароко і романтизмом, багато спільного, але є одна відмінність: шлях від розриву зі своєю материнською планетою та знаходженням нової — значно довший. ХІХ століття, зокрема і в музиці — це століття блукання. Wanderjahre. Ти віддаляєшся занадто далеко від первісної тоніки. І дуже, дуже складно знайти нову.
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У XX столітті взагалі зʼявилася атональна музика. Шенберґ, Веберн, Берґ та їхні послідовники — це мрія про невагомість. Це вихід в космос. Це прагнення подолати будь-яку силу тяжіння. Можливо, це точка юності.
Хоч, зрештою, XX століття теж показує, що ми завжди повертаємося до тональності
Душі, як і тіла, теж підвладні гравітаціям. Тільки планети та галактики — всередині нас.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
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