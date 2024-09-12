Чи має сенс ця любов, ламка, короткозора, нелінійна, змішана з розпачем, суєтою, проблемами на роботі, поганим настроєм і високим атмосферним тиском?

Зло ллється на нас океаном, хвиля за хвилею, і кожна хвиля вища за попередню, а ми перед ним стоїмо, маленькі, в майках і босоніжках, зі своїм букетиком любові. Чи має це сенс?

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Але варто спитати по-іншому. Якщо не вона, то що тоді має сенс? Якщо не ці ламкі, тоненькі, але живі, стеблини звʼязку між нами — що тоді має сенс?

І хіба не варто сказати: найперше, що ми можемо робити у відповідь — це ще більше любити? Любити, поки не пізно.

Бо так швидко стає пізно.

Так швидко стає назавжди пізно.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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