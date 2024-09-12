Про любов під час війни
Чи можна любити, якщо навколо стільки зла?
Чи має сенс ця любов, ламка, короткозора, нелінійна, змішана з розпачем, суєтою, проблемами на роботі, поганим настроєм і високим атмосферним тиском?
Зло ллється на нас океаном, хвиля за хвилею, і кожна хвиля вища за попередню, а ми перед ним стоїмо, маленькі, в майках і босоніжках, зі своїм букетиком любові. Чи має це сенс?
Читайте також: Невагомість, яка важить більше, ніж камінь
Але варто спитати по-іншому. Якщо не вона, то що тоді має сенс? Якщо не ці ламкі, тоненькі, але живі, стеблини звʼязку між нами — що тоді має сенс?
І хіба не варто сказати: найперше, що ми можемо робити у відповідь — це ще більше любити? Любити, поки не пізно.
Бо так швидко стає пізно.
Так швидко стає назавжди пізно.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.26Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе