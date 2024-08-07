Це та невагомість, яка важить більше, ніж камінь.

У людському світі причиною є не лише те, що сталося, а й те, чого не сталося. Причиною для дії є сподівання на те, що щось станеться, страх перед тим, що щось станеться.

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Розмаїття цих фантазій про небуття, цих сподівань і страхів — це те, що формує людський світ. Наші дії визначаються розмаїттям наших фантазій про те, чого ще нема. Важкість матеріального світу визначається повітряністю та ефемерністю світів нашої уяви.

І в цьому загадка. Ефемерність важить. Уява дуже матеріальна. Невагомість дуже важка. Нереальність дуже реальна.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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