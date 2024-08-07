Невагомість, яка важить більше, ніж камінь
Майбутнє — це ще-не-буття, те, чого ще нема, щось непевне та ефемерне — і все ж ця ефемерність є головним нашим рушієм
Це та невагомість, яка важить більше, ніж камінь.
У людському світі причиною є не лише те, що сталося, а й те, чого не сталося. Причиною для дії є сподівання на те, що щось станеться, страх перед тим, що щось станеться.
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Розмаїття цих фантазій про небуття, цих сподівань і страхів — це те, що формує людський світ. Наші дії визначаються розмаїттям наших фантазій про те, чого ще нема. Важкість матеріального світу визначається повітряністю та ефемерністю світів нашої уяви.
І в цьому загадка. Ефемерність важить. Уява дуже матеріальна. Невагомість дуже важка. Нереальність дуже реальна.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
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