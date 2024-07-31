Сенс — це звʼязок із майбутнім, звʼязок із тим, чого ще нема
Тому в кожному пошуку сенсу є таємниця народження, таємниця пошуку того, чого ще не було
- Сенс — це напрямок. Дослівно — напрямок руху. Тобто це звʼязок з майбутнім.
- Сенс — це звʼязок. Ми, живі істоти, передусім прагнемо звʼязку. Взаємного звʼязку.
- Сенс — це плетіння. Це те, що Беньямін називав Penelope-Arbeit, роботою Пенелопи. Стара текстильна метафора.
Але Пенелопа не лише плела, а й розплітала. Не лише звʼязувала, а й розвʼязувала.
Сенс будується і тоді, коли ми розвʼязуємо, тобто звільняємося від звʼязку. Але звільнення від звʼязку потрібне передусім як пошук нового звʼязку. Як пошук нового сплетіння.
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Тому свобода-від неможлива без свободи-для. Свобода-для дає свободі-від її сенс. Розвʼязування неповне без мрії про новий звʼязок. З людиною, живою істотою, ідеєю, емоцією, сподіванням.
Миті озаріння, які з нами трапляються, — це миті відкриття прихованих звʼязків. Мережива прихованих звʼязків. Це усвідомлення, як одне повʼязане з іншим.
Прагнення звʼязку — це те, що виходить за межі багатьох старих філософських опозицій. Між матерією і духом, наприклад. Чи між свободою і необхідністю. Бо це прагнення глибше, ніж ці опозиції. У ньому є матерія і дух, у ньому є свобода і необхідність.
Сенс — це напрямок. Напрямок — це мрія про майбутнє. Сенс — це звʼязок із майбутнім, звʼязок із тим, чого ще нема.
Тому в кожному пошуку сенсу є таємниця народження, таємниця пошуку того, чого ще не було.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
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