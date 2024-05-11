Про тоталітарний погляд на історію
"Історія не знає умовного способу". Не знаю, як ви, а я цю фразу чув передусім російською - "історія не знаєт саслагательного наклоненія". Українською якось вона не звучить.
Кажуть, фраза належить Сталіну. І що це перефразування фрази німецького історика Карла Гампе "Die Geschichte kennt kein Wenn - Історія не знає слова "якщо".
Але ж це дуже тоталітарний погляд на історію. І вигідний він тим, хто хоче нам сказати: "Те, що і як відбулося — мало відбутися". Те, що реальне — це неодмінне і неуникненне. Прийми його без боротьби. У тебе не було іншого варіанту. Ні в кого не було іншого варіанту. Ми не обираємо. Ми малєнькіє люді.
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Але якраз українська історія мусить мати умовний спосіб. Мусить мати "а що, якщо", "а що, якби"? Бо без цього ми не зможемо її описати. Бо українська історія — це історія регулярних ампутацій майбутнього. Історія знищених можливостей.
- Що, якби мільйони українців не були вбиті під час Голодомору?
- Що, якби Хвильовий не застрелився у 1933-му?
- Що, якби найкращих українських митців не повбивали у Сандармоху і багатьох інших місцях?
- Що, якби тисячі й тисячі людей не були вбиті у Києві у 1930-х і поховані (сховані) у Биківні?
- Що, якби незалежність початку XX століття не задушили? ((чи була б Друга світова війна такою, якою була? чи був би Голокост таким, яким він був? чи був би поділ Польщі 1939-го?
- Що, якби Карл і Мазепа не програли Полтаву? ((чи існувала б взагалі рос. імперія? чи вийшла б вона до морів? чи виник би весь цей російський кошмар в Європі -- який, як міг, зупиняла рух свободи все XVIII, XIX, XX, а зараз і XXI століття?
Ще багато питань, незручних для тих, хто пише історію з позиції "переможців" - і дуже часто, як Сталін, з позиції масових убивць і злочинців.
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Тому знає історія умовний спосіб, знає. Ми можемо і маємо право ставити питання "що, якби". Так, ми опиняємося у сфері гіпотез і фантазій. Але гіпотези та фантазії — це те, що в гуманітарних науках відіграє роль експерименту в науках про природу, а жодне мислення неможливе без мисленнєвого експерименту.
І ми ніколи не зможемо зрозуміти реальність, якщо не уявимо, якою могла б бути її альтернатива.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
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