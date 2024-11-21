У Харків і Карпати: Укрзалізниця запускає нові рейси внутрішньго сполучення

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, а також керівник філії УЗ "Пасажирська компанія" Олег Головащенко, передає Укрінформ.

"Запускаємо 10 абсолютно нових поїздів, п'ять з них безпосередньо поїдуть в гори, бо це наш пріоритетний напрямок. Ще три абсолютно нових поїзди з новим графіком поїдуть в напрямку нашого незламного Харкова", - розповів керівник філії УЗ "Пасажирська компанія" Олег Головащенко.

На які рейси чекати у грудні?

№ 33/34 Кривий Ріг – Ясіня – нове додаткове сполучення, яке суттєво покращує транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними туристичними напрямками в Карпатах (Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня).

№ 61/62 Дніпро – Рахів (через день) – це нове сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат.

№ 83/84 Київ – Солотвино (через день) – оптимізація наявного рухомого складу дозволить збільшити на 50% пропозицію місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття.

№ 125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород (через день) – новий маршрут, що додатково поєднає Полтавщину зі Славськом та Закарпаттям.

№ 145/146 Харків – Чернівці (через день) – нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини.

№ 165/166 Харків – Черкаси (через день) – нове сполучення забезпечить зручніший транспортний зв'язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій нового маршруту.

№ 823/824 Харків – Дніпро – розширить наявні варіанти доїзду між двома мільйонниками.

Більше про зміни у сполученнях

Поїзд № 39/40 Запоріжжя – Солотвино відправлятиметься із Запоріжжя о 16:17 (замість 7:12), що дозволить мешканцям міста проводити більше часу в дорозі вночі, вивільняючи день для інших важливих задач.

Маршрут поїзда № 85/86 Запоріжжя – Львів подовжено до станції Рахів, що розширить доступ жителів Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя до рекреаційних зон Карпат.

Маршрут поїзда № 105/106 (205/206) Одеса – Київ у пікові періоди може бути подовжений до Харкова.

Поїзд №113/114 Львів – Харків курсуватиме щоденно, що дасть Поліссю та Волині щоденне сполучення з Сумами та Харковим. Цей рейс також подовжиться до Івано-Франківська у пікові періоди.

Поїзд № 133/134 Київ – Рахів курсуватиме щоденно.

Тривалість деяких рейсів буде скорочено

Завдяки ремонтам інфраструктури буде скорочено тривалість поїздок деякими потягами, додали в Укрзалізниці. Серед них:

№13/14 Київ – Солотвино пришвидшений на 1 год. 9 хв.

№55/56 Київ – Рахів пришвидшений на 57 хв. з Києва до Рахова.

№45/46 Ужгород – Харків пришвидшений на 51 хв. із Ужгорода до Харкова.

№39/40 Запоріжжя – Солотвино пришвидшений на 45 хв. із Запоріжжя до Солотвина, на 42 хв. із Солотвина до Запоріжжя.

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород пришвидшений на 41 хв. із Ужгорода до Запоріжжя.

"Ми запроваджуємо систему "залізного прискорення" - завдяки оптимізації маршрутів нам вдалося пришвидшити рух 38 поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення", - додав Олег Головащенко.