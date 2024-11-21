Укрзалізниця запустить прямий щоденний потяг з Києва до Будапешта

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначено, що розклад руху потягу розробили таким чином, аби пасажири могли зручно пересісти в напрямку Відня (менше 3-х годин подорожі), Мюнхена, Інсбрука, Цюріха та Зальцбурга. Стверджується, що час очікування не перевищуватиме 2 години. Водночас враховані пересадки до інших європейських країн, зокрема, Румунії та Словенії.

Потяг вирушатиме з Києва щодня о 10:16 та буде в Будапешті о 06:00. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 22:40, а в українську столицю прибуватиме о 19:11.

Вартість квитка для купейного вагону становитиме близько 3 тис. грн.

"У новому графіку передбачено рекордні 20 міжнародних залізничних сполучень – вп'ятеро більше у порівнянні з довоєнним періодом. Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони – звичні для українців купе та СВ – у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут розташований аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого мають зручні стикування з новим українським поїздом", - розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.