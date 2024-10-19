Укрзалізниця запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві через чат-боти

Про це повідомляє Укрзалізниця.

У компанії зазначили, що продаж квитків стартує за 20 днів до дати поїздки.

"Тепер у пасажирів є можливість придбати квитки для групових поїздок - до 20 людей за одне звернення, що значно спрощує організацію шкільних екскурсій, дитячих свят або сімейних подорожей", - йдеться у повідомленні.

До того ж Укрзалізниця працює над тим, щоб додати до чат-бота продаж квитків на інші регіональні дитячі залізниці у Львові, Рівному та Дніпрі.