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OPINION

Як я заробив на Помаранчевій революції

Андрій Яніцький
21 листопада, 2024 четвер
20:02
Погляд

20 років тому я жив у Севастополі. У столиці розгорталася революція, у провінції було тихо

Зміст

Більшість була за Кучму — Януковича та стабільність, нечисельна молодь та проукраїнська спільнота хотіла змін. 

Я був за зміни, звісно. Працював спостерігачем та членом виборчих комісій, займався агітацією та ін. Але ті заробітки від тервиборчкому були суто символічні, не про них я хотів розказати.

Один мій товариш, спортивний журналіст, захоплювався ставками на спорт. А я був та залишаюся до масового спорту байдужим. Імена футболістів збірної не назву. І ось цей товариш мені каже: уявляєш, тепер можна робити ставки на політику — на Ющенка або на Януковича.

Я зацікавився і пішов з ним у ту контору. І зробив ставку на Ющенка. 

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Думаю: свої переконання треба підтверджувати гривнею. Коефіцієнт був якийсь космічний, але точно не згадаю. Щось 3-4 до 1. На 50 гривень тобі поверталося 200. Великі гроші для студента на той час.

І ось другий тур виборів. 24 листопада. ЦВК оголошує Януковича переможцем. Плакали мої гроші... Букмекерська контора виплачує винагороду тим, хто ставив на Януковича.

Що далі було, ви знаєте. Повторний другий тур, Ющенко стає президентом. І я йду також за своїм виграшем. До честі букмекерів, виплатили й цього разу.

Так я заробив на революції.

А букмекери після того більше ставки на політику не приймали. Хоча я б ще поставив.

Джерело

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
помаранчева революція
історія України
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