Більшість була за Кучму — Януковича та стабільність, нечисельна молодь та проукраїнська спільнота хотіла змін.

Я був за зміни, звісно. Працював спостерігачем та членом виборчих комісій, займався агітацією та ін. Але ті заробітки від тервиборчкому були суто символічні, не про них я хотів розказати.

Один мій товариш, спортивний журналіст, захоплювався ставками на спорт. А я був та залишаюся до масового спорту байдужим. Імена футболістів збірної не назву. І ось цей товариш мені каже: уявляєш, тепер можна робити ставки на політику — на Ющенка або на Януковича.

Я зацікавився і пішов з ним у ту контору. І зробив ставку на Ющенка.

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