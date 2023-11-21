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21 листопада українці відзначають День Гідності та Свободи

21 листопада, 2023 вiвторок
10:04
Суспільство День Гідності та Свободи, Україна, прапор України

Заходи, що заплановані в Україні в 2023 році до Дня Гідності та Свободи, відбудуться під гаслом: "Заряджені гідністю та жагою до свободи"

Щороку в Україні 21 листопада святкуємо День Гідності та Свободи

Свято було започатковане на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22.11.2004) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21.11.2013). 

Це свято стало наступником Дня Свободи, яке раніше відзначали 22 листопада на честь Помаранчевої революції. Згодом Янукович (президент-утікач) своїм указом скасував це свято. 

13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні у листопаді 21 числа святкується День Гідності та Свободи.

день гідності та свободи

Фото: reuters

Майдан Незалежності 2013-2014 року

21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету Міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. 

Спочатку зібралося кілька сотень студентів, а вже 24 листопада до акції підтягнулось понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

29 листопада на Євромайдані відбувся мітинг. На ньому пролунав заклик до відставки уряду з подальшими достроковими парламентськими виборами. У відповідь влада застосувала силу. 

В ніч на 30 листопада відбувся кривавий розгін майданівців. З того моменту стало абсолютно зрозуміло, що Україна рухається в бік авторитарного режиму. Відтоді протести перетворилися з проєвропейських на антиурядові. А масштаби їх переросли в значно більші.   

18-20 лютого 2014 року визначаються найтрагічніші дні Революції - почались сутички в центрі Києва, було підпалено Будинок профспілок, а снайпери вбили понад 70 євромайданівців, які стали Героями Небесної сотні. 

Вночі 22 лютого президент Янукович втік з України.  А далі відбулися  позачергові президентські вибори, які засвідчили європейський вектор орієнтації. 

На відміну від подій Помаранчевої революції, відстоювання власної гідності та свободи 2014 року коштувало Україні багатьох людських життів патріотично налаштованих українців.

Заходи до Дня Гідності та Свободи у 2023 році 

Заходи, що заплановані в Україні в 2023 році до Дня Гідності та Свободи відбудуться під гаслом: "Заряджені гідністю та жагою до свободи".

"Це зв'язок подій десятирічної давнини - Революції гідності та нинішньої війни", - на пресконференції в Києві у вівторок прокоментував генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності Ігор Пошивайло.

Під час приготувань до Дня Гідності і Свободи було розроблено айдентику, в якій відображено основні символи цієї дати: "коктейлі Молотова", літак F-16, Харківський метрополітен, Укрзалізниця тощо.

Заходи, приурочені до роковин Революції гідності: 

  • 15 листопада було оголошено конкурс наукових студентських робіт ім. Героя Небесної сотні Сергія Кемського 
  • з 20 до 21 листопада щорічний науковий форум на тему "Революція гідності - на шляху в історії" в Музеї Майдану 
  • 21 листопада о 10:00 на алеї Героїв Небесної сотні - покладання квітів і молебень 
  • з 21 до 26 листопада в Українському домі відбудеться виставка "Майдан - народження мрії. Перший бій", а також дискусійні панелі, майстер-класи для дітей, покази документальних фільмів тощо.

 
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