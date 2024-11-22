Жеребкування Ліги націй: де та коли дивитись. З ким може зіграти Україна

У підсумковій турнірній таблиці групи B1 Україна з 8 балами посіла друге місце й зіграє у плей-офф за вихід у Лігу А. Серед можливих суперників - Бельгія, Угорщина, Сербія і Шотландія. Переможець протистояння гратиме у дивізіоні A, а той хто програє - у Лізі B.

Жеребкування плей-офф раунду Ліги націй відбудеться 22 листопада. Початок о 13:00 за київським часом. Українці зможуть переглянути церемонію на медіасервісі Megogo.

Під час жеребкування, окрім стикових матчів, також визначаться пари чвертьфіналу.

Стикові матчі ЛН пройдуть 20 і 23 березня 2025 року.

The #NationsLeague knockout stage and play-off draws will take place in Nyon tomorrow ????



Here's everything you need to know about the draws ⤵️ — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 21, 2024

Як Україна виступала у попередніх матчах Ліги націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0.

6-й тур Ліги націй закінчився перемогою України над Албанією (2:1) та виграшем Чехії над Грузією (2:1).