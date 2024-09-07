Україна програла Албанії на старті Ліги націй
У суботу, 7 вересня, збірна України поступилась Албанії у 1-му турі Ліги націй
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Матч Україна - Албанія, який пройшов у Празі, закінчився поразкою нашої національної команди з рахунком 1:2.
На 49-й хвилині наша команда відкрила рахунок у зустрічі. Віталій Миколенко віддав передачу з лівого флангу на Юхима Коноплю, який пробив у один дотик та відправив м'яч у нижній кут воріт.
Проте втримати перевагу наші гравці не змогли. Ардіан Ісмаїлі зрівняв ситуацію, а на 66-й хвилині Ясір Асані приніс Албанії перемогу.
Ліга націй
1-й тур
Україна - Албанія 1:2
Голи: Конопля, 49 - Ісмайлі, 54, Асані, 66
Попередження: Асані, 68
Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко (Малиновський, 81), Судаков (Ярмоленко, 72), Шапаренко (Ванат, 72), Циганков (Зінченко, 81), Кабаєв (Піхальонок, 72), Яремчук.
Албанія: Стракоша, Хюсай, Ісмайлі, Кумбула, Мітай, Аслані, Рамадані, Лячі (Беріша, 72), Недім Байрамі (Ходжа, 77), Асані, Манай
Україна у Лізі націй
Ще суперниками України у групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру Ліги націй закінчився впевненою перемогою грузинів - 4:1.
Після 1-го туру Грузія захопила лідерство у квартеті, слідом йде Албанія. Україна - третя - завдяки кращій різниці забитих-пропущених. Чехія перебуває на останній позиції.
У 2-му турі Україна зустрінеться з Чехією. Матч відбудеться 10 вересня.
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