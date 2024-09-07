Україна програла Албанії на старті Ліги націй

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч Україна - Албанія, який пройшов у Празі, закінчився поразкою нашої національної команди з рахунком 1:2.

На 49-й хвилині наша команда відкрила рахунок у зустрічі. Віталій Миколенко віддав передачу з лівого флангу на Юхима Коноплю, який пробив у один дотик та відправив м'яч у нижній кут воріт.

Проте втримати перевагу наші гравці не змогли. Ардіан Ісмаїлі зрівняв ситуацію, а на 66-й хвилині Ясір Асані приніс Албанії перемогу.

Ліга націй

1-й тур

Україна - Албанія 1:2

Голи: Конопля, 49 - Ісмайлі, 54, Асані, 66

Попередження: Асані, 68

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко (Малиновський, 81), Судаков (Ярмоленко, 72), Шапаренко (Ванат, 72), Циганков (Зінченко, 81), Кабаєв (Піхальонок, 72), Яремчук.

Албанія: Стракоша, Хюсай, Ісмайлі, Кумбула, Мітай, Аслані, Рамадані, Лячі (Беріша, 72), Недім Байрамі (Ходжа, 77), Асані, Манай

Україна у Лізі націй

Ще суперниками України у групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру Ліги націй закінчився впевненою перемогою грузинів - 4:1.

Після 1-го туру Грузія захопила лідерство у квартеті, слідом йде Албанія. Україна - третя - завдяки кращій різниці забитих-пропущених. Чехія перебуває на останній позиції.

У 2-му турі Україна зустрінеться з Чехією. Матч відбудеться 10 вересня.